Челябинский депутат Госдумы предложила штрафовать школы за игнорирование буллинга

Штрафы варируются от 50 до 150 тысяч рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Челябинский депутат Яна Лантратова совместно с коллегами по Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о штрафах для школ за игнорирование буллинга. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

— Мы предлагаем штрафовать образовательные учреждения, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. В том числе они должны вести профилактическую работу и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств, — объясняет Лантратова.

Штрафы варируются — если школа не принимает нормативный акт по профилактике буллинга, то ее могут наказать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Те школы, где не проводятся занятия по профилактике детской травли, получат штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей.

Ранее Лантратова предложила Минпромторгу запретить в России продажу косметики компании Lamel Cosmetics. Все из-за того, что бренд запустил рекламную кампанию на основе подрыва Крымского моста.

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