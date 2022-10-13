В Ленинском районе Челябинска затруднено движение из-за аварийных работ

На участке идут аварийные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинских водителей предупредили о проблемах с движением в Ленинском районе города. Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, затруднен проезд на Копейском шоссе.

— В связи с аварийными работами на водоводе затруднено движение на Копейском шоссе по направлению в центр города в районе улицы Трубников, — объяснили дорожники.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Кстати, в скором времени в Челябинске может измениться улица Братьев Кашириных. Администрация города хочет потратить почти 10 млн рублей на его реконструкцию.

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