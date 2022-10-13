На двух трамвайных маршрутах в Челябинске изменятся цветовые обозначения

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинске с 17 октября изменятся цветовые обозначения на двух трамвайных маршрутах. Так называемые софитные огни существуют для того, чтобы пассажиры могли видеть свой трамвай издалека.

Маршрут № 5 теперь будет сиять зеленым и белым цветом, раньше было наоборот — белый-зеленый. А на трамваях маршрута № 18 теперь загорятся два желтых софита, вместо предыдущих — красного и желтого.

Такие цветовые коды присвоены к каждому трамвайному маршруту, их видно за несколько остановок. Запоминать их полезно для тех, у кого нет возможности отслеживать движение трамваев через смартфон.

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