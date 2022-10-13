Южноуральцы сэкономили на оплате коммунальных услуг 107 167 рублей

Всего в сентябре деньги на карты получили 7 202 южноуральца. Напомним, совместная акция компании «Уралэнергосбыт» и платежной системы карты «Мир» стартовала 1 сентября. Участвовать в ней может любой желающий. Для этого нужно зайти в один из сервисов компании — личный кабинет или приложение «Уралэнергосбыт», личный кабинет единого расчетного центра. Зарегистрировать карту «Мир» и произвести платеж. Кешбэк в течение недели вернется на карту. Его размер составит 1% со всей суммы платежа.

«Кешбэк на оплату коммунальных услуг — уникальное предложение и отличный способ уменьшить счета. Особенно в зимний период, когда в платежках увеличиваются суммы в строке за отопление. Поэтому рекомендуем зарегистрировать в личном кабинете или приложении нашей компании карту „Мир“ и пользоваться скидкой при оплате текущих счетов и задолженности», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Подключиться к электронным сервисам «Уралэнергосбыт» можно на сайте uralsbyt.ru или скачать на телефон одноименное приложение. Кроме бонусов по оплате, южноуральцы получат мини-офис в кармане, где можно передать показания, оплатить счета, разобраться в начислениях, посмотреть квитанции и отчеты.

В личном кабинете и приложении «Уралэнергосбыт» представлена полная информация по электроэнергии и отоплению («УСТЭК-Челябинск»). Сервис работает более 2 лет и насчитывает более 400 000 пользователей.

Личный кабинет единого расчетного центра — это новый сервис. Там представлены все компании, по которым единый расчетный центр печатает единые квитанции и производит сбор платежей: ООО «Уралэнергосбыт» (электроэнергия), АО «УСТЭК-Челябинск» (отопление и ГВС), МУП «ЖКХ» пгт. Локомотивный (водоснабжение и водоотведение), ООО «ЦКС» Уйский р-н (вывоз твердых бытовых отходов), ООО «Интек-Сервис» (домофон), МУП Водоснабжение г. Карталы (водоснабжение и водоотведение), МУП Гарант с. Миасское (водоснабжение и водоотведение).

Выбирайте удобный электронный сервис, оплачивайте коммунальные платежи с помощью карты «Мир» без комиссии и получайте бонусы. Акция продлится до конца февраля 2023 года.

*Кешбэк — возврат части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).