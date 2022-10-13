На трассе М-5 в Челябинской области на несколько дней ограничат движение

Движение ограничат 13 октября с 12:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на трассе М-5 с сегодняшнего дня вводится ограничение движения. Об этом сообщает ГИБДД. С 12:00 на 1785 – 1786 километрах дороги возле города Миасс организуют реверсивное движение.

Известно, что в такие меры приняты в связи с ремонтом дороги. Ограничение движения будет действовать три дня, на этом участке водителям придется снижать скорость. Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов отнестись с пониманием к возможным заторам и учитывать это заранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru