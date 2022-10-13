Самому младшему 2 года: семь человек пострадали в лобовом ДТП под Ашой

«Нива» двигалась в сторону Миньяра, Daewoo Nexia — в сторону Аши. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Семь человек пострадали в ДТП на дороге Аша — Кропачево — Шарлаш в Челябинской области. Два автомобиля превратились в груду металла.

28-летний водитель Daewoo Nexia, совершая обгон по встречной полосе, столкнулся в «Нивой» (ВАЗ 2131). Как уточнили в Госавтоинспекции, на этом участке выезд на встречку запрещен.

С места ДТП госпитализировали двоих детей из Daewoo Nexia 2 и 5 лет. В иномарке пострадали две девушки: 14-лет (ей оказана разовая медпомощь) и 23 лет (назначено амбулаторное лечение). Сам водитель не пострадал.

— Дети находились в детских удерживающих устройствах, были пристегнуты ремнем безопасности, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД области.

В «Ниве» получили травмы 60-летний водитель «Нивы» и две его пассажирки 41 и 60 лет. Им также назначено амбулаторное лечение.

На водителя Nexia составили протокол за выезд на встречную полосу (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Ему грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение права до полугода. Сотрудникам Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

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