В новостройках Челябинска впервые устанавливают «умные» электросчетчики

Компания «Интерсвязь» совместно с застройщиком «ИКАР» первыми в столице Южного Урала внедрили интеллектуальные приборы учета на стадии строительства. «Умными» электросчетчиками полностью оснащен сданный в эксплуатацию многоквартирный дом в новом ЖК «Конфетти». Все 469 приборов передают данные напрямую гарантирующему поставщику. Такие же устройства появятся в остальных шести новостройках жилого комплекса до конца 2025 года. Интеграция электросчетчиков ведется в рамках исполнения Федерального закона №522-ФЗ, по которому все приборы учета электроэнергии с 1 января текущего года должны стать «умными».

Помимо прямой передачи данных на сервер ресурсоснабжающей организации, предусмотрена возможность их сбора и анализа на специальной облачной платформе «Интерсвязь. Умный город» (зарегистрирована в Реестре отечественных продуктов). В систему интегрированы все имеющиеся в отечественном ЖКХ приборы учета. В зависимости от размещения устройства, присоединение к платформе может быть как проводным, так и беспроводным, по технологии LoRaWAN. Для этого в Челябинске создана целая сеть базовых станций со стопроцентным покрытием города.

— Система позволяет мгновенно передавать показания и на их основе формировать отчёты и журнал аварийных сигналов. Благодаря этому жители не переплачивают за потери на электросетях, а управляющие компании всегда в курсе происходящего и могут моментально реагировать на внештатные ситуации, — говорит заместитель генерального директора компании «Интерсвязь» по проекту «Умный город» Олег Зеленин.

На данный момент к цифровой платформе «Интерсвязь. Умный город» и сервису «Обратиться в ЖЭК» подключены более 260 управляющих компаний и ТСЖ, а также более 6000 домохозяйств столицы Южного Урала.