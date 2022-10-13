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Здоровье13 октября 2022 6:09

За сутки шесть человек умерли от коронавируса в Челябинской области

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Врачи продолжают бороться с пандемией

Врачи продолжают бороться с пандемией

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области зафиксировали 473 новых случаев коронавируса, из которых 12 – среди школьников. Об этом сообщает региональный минздрав. При этом выписали из больниц почти в два раза больше – 868 человек. Также известно о летальных исходах – умерли 6 человек, у которых был диагностирован ковид.

Под наблюдением врачей все еще остаются 7 416 южноуральцев. Всего с начала пандемии в области зарегистрировали 385 676 случаев заболевания. Из них 368 947 человек выздоровели.

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