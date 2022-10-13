ЦКС запускает экопроект по сбору пластика среди дошкольных образовательных учреждений Копейска

Центр коммунального сервиса запускает новый просветительский проект «Сортируй — спасай планету» в Копейском городском округе. В мероприятии, которое реализуется при поддержке Управления образования администрации Копейска, примут участие местные дошкольные образовательные учреждения. В них силами педагогических коллективов будут проведены познавательные занятия о важности сортировки мусора и судьбе переработанного пластика.

Также на протяжении нескольких месяцев воспитанники детских садов и воспитатели будут активно заниматься реальным раздельным сбором твердых коммунальных отходов. Собираемый отдельно пластик можно будет размещать в специальные баки, которые установлены на контейнерных площадках учреждений. Это вторичное сырье будет вывозиться отдельными мусоровозами и гарантированно направляться на переработку.

Просветительскую работу, проведенную в дошкольных учреждениях, а также степень вовлеченности детских садов в процесс раздельного сбора отходов будет оценивать конкурсная комиссия. Она будет просматривать отчетные презентации с информацией о проведенных просветительских занятиях среди воспитанников, а также отслеживать качество собранного пластика. На основании этих данных будут определены учреждения — победители.

Итоги конкурса будут объявлены в январе 2023 года. Коллективы, которые покажут наиболее высокий практический результат (качество и объемы собранного отдельно пластика будут высокими), получат ценные подарки. Кроме того, участие в раздельном сборе отходов позволит всем дошкольным образовательным учреждениям Копейска оптимизировать затраты на вывоз твердых коммунальных отходов. В период проведения Конкурса пластиковые отходы будут вывозиться бесплатно. Но, самое главное, подрастающее поколение получит практический опыт раздельного сбора отходов, что безусловно будет формировать полезную привычку на будущее.

Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте ЦКС.

Добавим, внедрение раздельного сбора бытового мусора является ключевой задачей реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2030 году федеральной повесткой предусмотрены 100% сортировка ТКО и снижение объемов захоронения отходов на полигонах на 50%. Достижение таких показателей невозможно без информационно-просветительской работы, ориентированной на подрастающее поколение.

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