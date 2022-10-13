В воскресенье, 16 октября, определенно стоит заглянуть в ТРК Родник! В 14.00 САМОЦВЕТЫ вновь разыграют 180 тысяч

Всего 4 промежуточных этапа отделяют нас от грандиозного финала. В воскресенье за победу будут бороться все, кто зарегистрировал купоны с 17 июня по 15 октября. Также гостей мероприятия ждут дополнительные приятные подарки от сети салонов ювелирных украшений САМОЦВЕТЫ. Необходимо лишь правильно ответить на вопросы ведущего «золотой викторины».

Следить за результатами очередного этапа акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона» можно и не выходя из дома. Прямая трансляция будет организована ВКонтакте.

Если вы еще не успели присоединиться к игре, стоит поторопиться. Ведь чем больше купонов зарегистрирует участник, тем больше будет шансов стать победителем акции «Ювелирный кешбэк. 3 миллиона». Каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Напомним, чтобы испытать свою удачу, достаточно совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте samocvety.gold/milliony, следить за результатами и верить, что фортуна улыбнется именно вам!

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