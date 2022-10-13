Похитили деньги из «Образования»: в доме культуры Челябинской области присваивали деньги из нацпроекта

Сколько за три года успехи похитить, не известно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники районного дома культуры «Горняк» Увельского района на протяжении трех лет похищали деньги, сообщили в Следственном комитете. Присвоенные средства выделили из бюджета для реализации национального проекта «Образование». С 2019 по 2021 год должностные лица присваивали деньги. Выяснилось это только в этом году.

− Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение), − сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных. Им грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Либо ограничение свободы на срок до полутора лет.

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