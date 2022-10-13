В Челябинской области подешевели лук, свекла и морковь

Некоторые овощи стали дешевле на 40% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области упали цены на более чем 200 единиц товаров и услуг. К такому выводу пришли сотрудники Контрольно-счетной палаты. Заметней всего ценник упал на овощи и фрукты, что вполне закономерно, поскольку сейчас идет урожайный сезон. Килограмм лука подешевел на 42,6%, моркови – на 33,9%, картофеля – на 19,5%, а свеклы – на 16,3%.

Цены также снизились и на другие товары. Например, фотоаппараты в среднем сейчас стоят 9 336 рублей за штуку, что на 16,6% дешевле, чем раньше. Сковорода с антипригарным покрытием подешевела на 11,5%, и обойдется в 1 292 рубля.

Стали дешевле и путешествия. Стоимость поездок на поездах любого класса, а также путевок в отдельные страны Европы снизилась на 12,9-19,8%.

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