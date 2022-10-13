В Челябинске на проспекте Победы сгорел остановочный комплекс

Причину пожара выясняют следователи. Фото: администрация Челябинска

Сегодня ночью, 13 октября, на пересечении проспекта Победы и улицы Горького сгорел остановочный комплекс. Об этом рассказали в администрации Челябинска. Пожарные получили сообщение о возгорании в 00:26. На место выехали две машины с сотрудниками МЧС, которые оперативно потушили киоск.

— В результате пожара пострадала обшивка киоска и отделка остановочного комплекса. Пострадавших нет, — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас сгоревший павильон оцеплен, там работают следователи, которые выясняют, что стало причиной пожара. Как только закончится расследование, остановочный комплекс поменяют на новый.

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