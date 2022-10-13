В Челябинске пройдет осенний FASHIONDAY

В Челябинске состоится модное событие, организатором которого выступает стилист, фешн-аналитик Анна Глазкова и ее команда Trend Buro.

FASHIONDAY — эффективный формат продвижения отечественных дизайнеров. На площадке Radisson Blu лучшие бренды со всей страны представят свои коллекции в рамках фешн-маркета. Среди участников — бренды женской одежды и аксессуаров, товары декора и профессиональной парфюмерии, детская и мужская одежда.

В программе мероприятия:

— модные показы,

— лимитированные коллекции и эксклюзивные предложения,

— специальные скидки до 50%,

— розыгрыш более 70 призов и денежного супер-приза от партнеров и членов команды Trend Buro.

На площадке запланирована работа стилистов, которые бесплатно проконсультируют гостей мероприятия и подберут уникальные образы.

Когда: 5 — 6 ноября 2022 г.

Где: Отель Radisson Blu, ул. Труда, 179, 1 этаж.

С подробной информацией и анонсами участников маркета можно ознакомиться по ссылке.