Контейнерные площадки Магнитогорска завалены ветками. Что делать?

С наступлением осени в адрес регионального оператора поступает много жалоб от жителей Магнитогорска на скопление веток на контейнерных площадках. Возмущенные горожане делятся в социальных сетях фотографиями стихийных свалок, которые образуются на территории многоквартирного жилого фонда, а также в частном секторе вблизи мест накопления ТКО.

В связи с большим количеством обращений Центр коммунального сервиса считает необходимым еще раз пояснить. Ветки, бревна, спилы деревьев и другие древесные остатки, образованные в результате санитарной обрезки деревьев и кустарников, не относятся в твердым коммунальным отходам. Работа с таким мусором не включена в тариф на услугу по обращению с ТКО.

По этой же причине мусоросортировочный комплекс АО «Ситиматик» отказывается принимать у перевозчиков ТКО непрофильные отходы. Подчеркнем, что в тариф на услугу по обращению с ТКО, не включены расходы на вывоз, сортировку, утилизацию и захоронение подобных отходов.

Более того, складирование такого растительного мусора вместе с бытовыми отходами, несет серьезный риск для предприятий, занятых в сфере обращения с ТКО. Так, попадание веток и спилов деревьев в кузов мусоровоза может привести к поломке механизмов прессования, а на мусоросортировочном комплексе спилы деревьев могут повредить дорогостоящее сортировочное оборудование. Последствия подобных ЧП могут быть плачевными: остановка оборудования может привести к срыву в вывозе коммунальных отходов со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Учитывая данные факторы, ЦКС обязал всех перевозчиков ТКО не принимать древесные, растительные отходы в цикл обращения вместе с ТКО.

Как правильно поступить с ветками и иными растительными остатками?

Нужно организовать их вывоз. Позаботится об утилизации отходов, которые не являются ТКО, должен их собственник. Для этого требуется заключить отдельный договор со специализированной организацией, которая имеет разрешение на работу с таким мусором.

Жителям частного сектора можно порекомендовать организовать на своих участках компостирование отходов. Это позволит перерабатывать ботву и иной растительный мусор в плодородный грунт, который можно использовать в качестве удобрения.

Если же непрофильный мусор складировать на контейнерной площадке, то решать вопрос с уборкой отходов придется собственнику земельного участка, на котором образовалась несанкционированная свалка. В многоквартирном жилом фонде — это является зоной ответственности управляющих компаний, которые обслуживают территорию, в частном секторе — органов местного самоуправления.

Как поддерживать чистоту на площадке?

Исключить попадание непрофильного мусора. Здесь у обслуживающих контейнерные площадки есть два пути. В первом случае, управляющие компании и районные администрации ликвидируют навалы на контейнерных площадках самостоятельно, при этом оплачивают работу спецтехники и услуги по транспортировке таких отходов на полигоны. Делается это за счет средств собственников многоквартирного жилого фонда или за счет фонда местного бюджета.

Впрочем, есть и другой способ поддерживать порядок на контейнерной площадке. Это установка фотоловушек и фиксация правонарушений. При таком подходе каждый загрязнитель платит рублем из собственного кармана и вывозит свои отходы, не относящиеся к ТКО (древесные, растительные, строительные отходы), самостоятельно.

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