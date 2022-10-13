Хотел избить и вколоть наркотики: челябинца отправили в колонию за организацию покушения на бывшую жену

Мужчина получил 3,5 года лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Челябинска, который собирался жестоко расправиться со своей бывшей возлюбленной. У парочки возникли споры из-за общих детей, они никак не могли договориться, кто с кем будет жить. Тогда мужчина решил действовать радикально.

Он нашел частного детектива и предложил ему 50 тысяч рублей за помощь в убийстве. В планах у челябинца было найти помощников, чтобы избить бывшую жену в подъезде, а затем вколоть ей наркотики. Но этому не суждено было сбыться. Детектив на авантюру не согласился и позвонил в полицию.

— Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, экс-супруга отсудила у мужчины 300 тысяч рублей за моральный вред.

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