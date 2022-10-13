Вместо скумбрии — селедка: на полках челябинских магазинов лежат почти 5 тонн поддельных консервов

В консервы положили не ту рыбу, которая указана на упаковке. Фото: Россельхознадзор Челябинской области

Россельхознадзор Челябинской области обнаружил 10 368 килограммов поддельных рыбных консервов, поступивших в регион. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Сообщение поступило от новосибирского предприятия, а на месте уже выяснилось, что в состав консервов положили совсем другую рыбу. Например, в банках с надписью «Сайра» лежат сардины, в «Скумбрии» - селедка, а в «Печени трески» - молока лосося.

И все это выяснилось в момент, когда 4 814 килограммов продуктов уже разбрелись по челябинским магазинам.

— Получателю вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано изъять из реализации фальсифицированную продукцию, — рассказали в Россельхознадзоре.

Насколько быстро отреагируют магазины и уберут все это со своих полок, неизвестно. Что делать с оставшимися 5 533 килограммами консервов, пока думают. Их либо вернут поставщику, либо просто уничтожат.

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