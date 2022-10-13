Переходили дорогу по «зебре»: в Челябинске кроссовер сбил женщину с ребенком после столкновения с легковушкой

LADA XRAY столкнулась с Renault Logan. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске женщина и ребенок получили травмы после столкновения двух легковушек. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу, когда одна из попавших в аварию машин наехала на них.

По данным городской Госавтоинспекции, ДТП произошло около двух часов дня возле дома №51а по улице Линейной. 22-летний водитель Lada XRay столкнулся на дороге с Renault Logan под управлением 50-летнего мужчины. После удара отечественный автомобиль потерял управление и наехал на пострадавших.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняется все обстоятельства и причины ДТП.

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