На пяти перекрестках в Челябинске поменяется режим работы светофоров

Водителей просят учитывать изменения в схеме движения. Фото: архив "КП"
На пяти перекрестках в северо-западной части Челябинска вводится новая схема дорожного движения. В основном, изменения затронут работу светофорного регулирования. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.
Вводится дополнительная фаза проезда перекрестка по ул. 250-летия Челябинска от ул. Академика Королева в сторону ул. Героя России Родионова. Эти изменения позволят также совершать беспрепятственно левый поворот.
На ул. Братьев Кашириных установят дополнительную секцию для осуществления левого поворота по ул. Чайковского в обоих направлениях. Помимо прочего, режим работы светофоров поменяется еще на трех перекрестках:
- Скульптора Головницкого – Александра Шмакова;
- Братьев Кашириных – 40-летия Победы;
- Салавата Юлаева – проспект Победы (увеличение времени разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).
Все нововведения вступят в силу 17 октября. Водителей просят учесть изменения в схеме движения.
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