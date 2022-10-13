На пяти перекрестках в Челябинске поменяется режим работы светофоров

Водителей просят учитывать изменения в схеме движения. Фото: архив "КП"

На пяти перекрестках в северо-западной части Челябинска вводится новая схема дорожного движения. В основном, изменения затронут работу светофорного регулирования. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Вводится дополнительная фаза проезда перекрестка по ул. 250-летия Челябинска от ул. Академика Королева в сторону ул. Героя России Родионова. Эти изменения позволят также совершать беспрепятственно левый поворот.

На ул. Братьев Кашириных установят дополнительную секцию для осуществления левого поворота по ул. Чайковского в обоих направлениях. Помимо прочего, режим работы светофоров поменяется еще на трех перекрестках:

- Скульптора Головницкого – Александра Шмакова;

- Братьев Кашириных – 40-летия Победы;

- Салавата Юлаева – проспект Победы (увеличение времени разрешающей фазы для дополнительной секции по проспекту Победы).

Все нововведения вступят в силу 17 октября. Водителей просят учесть изменения в схеме движения.

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