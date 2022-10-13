Бежали от полицейских и скидывали свертки: в Челябинске двух мигрантов задержали за распространение наркотиков

Фото: УМВД по Челябинску

Двух граждан ближнего зарубежья задержали в Челябинске за распространение наркотиков. Полицейские изъяли у них свыше 100 граммов героина, расфасованного по сверткам. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ночью в лесополосе на Университетской Набережной сотрудники ДПС осуществляли надзор за дорожным движением, когда заметили двух мужчин, которые при их виде побежали и начали что-то выкидывать из карманов. Полицейские задержали убегавших и выяснили, что те выбросили на землю 30 свертков с героином.

К разбирательствам подключились сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Они установили, что незадолго до задержания мужчины разложили 50 свертков по всему району.

Одному из задержанных 23 года, второму – 21. В отношении парней возбудили уголовное дело о распространении наркотиков. За совершенное преступление им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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