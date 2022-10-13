В Челябинске движение по мосту вблизи поселка Першино запустят до конца года

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске подрядчик, отвечающий за реконструкцию моста вблизи поселка Першино, выполняет свои работы с опережением графика. В настоящий момент он уже выполнил 85% общего объема работ. В связи с этим администрация Челябинска собирается запустить движение по мосту до конца текущего года.

— Мост стал шире на 1,5 м, с обеих сторон обустраивают удобные тротуары с ограждением и современное освещение, — отметили в городской администрации. — После укладки асфальта движение по мосту будет полностью открыто.

По графику, окончательно сдать объект подрядчик должен не позднее 20 октября 2023 года. Возле реки Миасс еще необходимо обустроить подходы к мосту. Кроме того, на участке после завершения работ должны появиться 108 лип, 10 кустов сирени и газон.

Напомним, в реконструкцию моста через Миасс в районе Першино вложили 147 млн рублей. На время ремонта на Северном луче ограничили движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru