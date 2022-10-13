«Трактор» в Челябинске в овертайме проиграл «Сибири»

«Трактор» в Челябинске в овертайме уступил новосибирской «Сибири» 1:2. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» 13 октября начал очередную домашнюю серию с новосибирской «Сибирью», находясь на текущем восьмом месте в турнирной таблице КХЛ в Восточной конференции. «Сибирь», имея на четыре очка больше - на пятой позиции.

«Трактор» открыл счет во второй половине первого периода — точным броском отметился Алексей Бывальцев. Но гости сумели отыграться, и сделали это только в середине третьего отрезка матча (гол на счету воспитанника «Трактора» Вячеслава Основина). Основное время так и завершилось вничью — 1:1. А в овертайме «Сибирь» оказалась сильнее — 2:1.

Отметим, что три из четырех последних матчей «Трактор» завершает основное время вничью, проигрывая в овертаймах или в серии буллитов.

Кстати, месяцем ранее в гостях «Трактор» также завершил матч в овертайме, но в свою пользу.

16 октября «Трактор» в Челябинске проведет второй матч текущей домашней серии с казанским «Ак Барсом», 19-го — с «Авангардом».

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