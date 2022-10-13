Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 18:07

В Челябинске разрешили строительство ЖК в центре города

Об этом стало известно из итогов публичных слушаний
Андрей МОСКВИЧЕВ
ЖК построят между двумя домами

ЖК построят между двумя домами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Челябинска появится новый ЖК. Как рассказали в мэрии города, комплекс появится в центре города на улице Орджоникидзе — рядом находится Институт культуры.

— Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории утвержденной постановлением администрации города Челябинска, — указано в документации.

Новый ЖК появится между 34 и 36 домом по улице Орджоникидзе. При этом изначально против строительства выступили местные из-за того, что для возведения здания вырубят деревья.

Кстати, ранее в Челябинске началось строительство школы тхэквондо. Новое трехэтажное здание появится на улице Молодогвардейцев и для его строительства снесут около 60 деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru