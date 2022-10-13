В Челябинске разрешили строительство ЖК в центре города

ЖК построят между двумя домами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Челябинска появится новый ЖК. Как рассказали в мэрии города, комплекс появится в центре города на улице Орджоникидзе — рядом находится Институт культуры.

— Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории утвержденной постановлением администрации города Челябинска, — указано в документации.

Новый ЖК появится между 34 и 36 домом по улице Орджоникидзе. При этом изначально против строительства выступили местные из-за того, что для возведения здания вырубят деревья.

Кстати, ранее в Челябинске началось строительство школы тхэквондо. Новое трехэтажное здание появится на улице Молодогвардейцев и для его строительства снесут около 60 деревьев.

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