В Челябинской области назначили нового замминистра здравоохранения

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового замминистра здравоохранения региона. Согласно документу о назначении, пост получила Наталья Шеломова.

— Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Установить ей испытательный срок в три месяца, — указано в документе на сайте правовой информации.

На этом посту она заменить Наталью Колчинскую, которая в августе ушла в оставку. До назначения Шеломова возглавляла медицинскую часть клиники Южно-Уральского медуниверситета.

Ранее минздрав Челябинской области представил ежедневную статистику по коронавирусу. На 13 октября в регионе зафиксировали 473 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 12 — среди школьников.

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