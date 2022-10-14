На Челябинск надвигается похолодание с мокрым снегом

Практически всю неделю ожидаются осадки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На следующей неделе в Челябинск придет серьезное похолодание. Как сообщают метеорологи, погода ухудшится настолько, что город накроют дожди и мокрый снег.

— С 16 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. 21 октября в дополнение к осадкам начнется мокрый снег, — указано в прогнозе сайта Гизметео.

Всю неделю средняя дневная температура будет снижаться. Так, если 17 октября ожидается +8 градусов, то уже 21 октября температура упадет до +4.

Напомним, что на этих выходных в Челябинской области также ожидаются осадки. Об этом стало известно из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

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