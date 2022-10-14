Девять школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 458 человек, из которых 9 – школьники. Об этом сообщает региональный минздрав. По данным ведомства, выздоровели 663 человека, еще 7 207 пациентов остаются под присмотром врачей. Также умерли 4 южноуральца, у которых был диагностирован ковид.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 368 134 случая COVID-19 в Челбинской области. Из них 369 610 человек успешно справились с заболеванием.

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