Творить добро и радовать людей

Осень – не повод для грусти и хандры. «Соцгород», как всегда, продолжает активно работать, помогать нуждающимся и следовать своему неизменному девизу «Пусть творить добро станет счастливым уделом нашей жизни!».

Только за последние полтора месяца общественники провели несколько масштабных акций и мероприятий. Среди них: Всероссийский субботник «Зеленая Россия», благотворительная акция «В гостях у юбиляра», семейный конкурс «Счастливы вместе», традиционные танцевальные вечера. Также «Соцгород» выступил социальным партнером конкурса для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать!», поддержал участников турнира «ТРИЗНА», побывал в гостях у воспитанников Воскресной школы храма Георгия Победоносца, помог в благоустройстве сквера у Центрального клуба, где три года назад планировалось строительство коммерческого объекта. Но благодаря неравнодушию жителей и вмешательству депутата Госдумы Андрея Барышева сквер удалось отстоять, и теперь он стал местом притяжения для жителей городка металлургов.

Кроме того, в Центральном клубе продолжают работать ветеранские объединения, проводятся мероприятия, а также по субботам с 12 до 14 профессиональный юрист ведет бесплатный прием, записаться к которому можно по телефону: 8-952-502-19-52.