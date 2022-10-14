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Происшествия14 октября 2022 7:08

В Чурилово дорожные рабочие повредили водопровод и устроили фонтан прямо во дворе

Из-за аварии в некоторых домах пришлось отключить воду
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фонтан забил прямо из-под земли. Фото: УК Западный луч

Фонтан забил прямо из-под земли. Фото: УК Западный луч

В челябинском микрорайоне Чурилово дорожные рабочие повредили водопровод и устроили аварийный фонтан. Огромная струя забила вверх прямо возле дома № 51 по улице Трашутина, а у жителей ожидаемо возникли проблемы с водой. Сейчас ее перекрыли, рабочие уже чинят трубу, но когда закончится ремонт, неизвестно.

Сегодняшний день для жителей Чурилово явно не задался. Случилась еще одна авария, только уже на электросетях. Из-за этого в домах перестали работать лифты, где-то даже отключили горячую воду. Аварию получилось быстро устранить, сейчас управляющая компания готовит к запуску остановленные лифты.

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