Студенты разошлись по домам Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске эвакуировали студентов и сотрудников педагогического университета. Информацию об этом нам подтвердили в ЮУрГГПУ. Что стало причиной эвакуации, не сообщается.

Сейчас в здании на Ленина, 69 работают сотрудники Росгвардии.

К университету пришел корреспондент КП-Челябинск. Он передает, что в здание сейчас никого не пускают. Площадь возле университета почти пустая, студенты разошлись по домам. Об этом рассказал вежливый мужчина на входе:

- На сегодня ученые процессы в университете остановлены до конца дня. Более подробных комментариев пока не даем.

- Эвакуация началась около часа дня. Прозвучала пожарная тревога, студентов и преподавателей попросили покинуть помещение, - рассказал студент вуза.

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