Полицейские задержали челябинца, устроившего разбой с переодеваниями и стрельбой

Челябинец выстрелил в ноги и живот своей жертвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали челябинца, который устроил разбой по голливудскому сценарию. Мужчина выставил объявление якобы о продаже автомобиля за миллион рублей, прикрепив фотографии чужой машины. В планах у него было встретиться с потенциальным покупателем и отобрать деньги силой.

На объявление откликнулся некий мужчина. Липовый продавец договорился о встрече на улице Лобкова, причем обязательно в темное время суток. Он заранее подготовился и оставил неподалеку от места встречи пакет с неприметными вещами серого цвета. Мужчина приехал в назначенный час, переоделся и вышел к покупателю с пистолетом.

Кроме словесных угроз, пошли реальные действия. Разбойник несколько раз выстрелил по ногам и в живот мужчине, пытаясь отобрать сумку с миллионом рублей. Каким-то чудом пострадавший смог убежать в ближайший магазин, работники которого вызвали медиков и полицию. Раздосадованный преступник снова переоделся и убежал.

Но долго бегать не получилось. Оперативники нашли буйного челябинца и выяснили, что он уже нападал на финансовые организации в Магнитогорске. Один раз даже успешно, забрав 43 тысячи рублей. Теперь ему придется отвечать за все это перед законом.

— В настоящее время возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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