20 компаний Челябинской области готовы перестроить производство под военные нужды

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с промышленниками по реализации мобилизационных задач предприятиями региона. По данным специалистов областного министерства промышленности, в настоящее время необходимы перчатки, спальные мешки, коврики туристические, палатки, шапки, носки, рюкзаки, куртки, термобелье и многое другое. В адрес предприятий региона направлены запросы об оказании содействия в пошиве экипировки.
Ответы о готовности организовать производство поступили более чем от 20 компаний. Южноуральские предприятия переформатируют свои производства и обеспечат мобилизованных всем необходимым.
Так, обувная фабрика «Юничел», помимо теплых сапог, начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам. В «Кусинской обувной компании» также увеличили объемы производства армейской обуви. Компания «Уфалейский трикотаж» и швейная фабрика в поселке Роза в Коркинском районе начали шить спальники, которые выдерживают суровые минусовые температуры. На Миасской швейной фабрике намерены увеличить штат работников, Кременкульская Трикотажная фабрика «ЯН» в короткие сроки нарастила объемы производства термобелья из мягкого трикотажа.
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