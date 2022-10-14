Алексей Текслер дал поручение держать связь с каждой семьей мобилизованных

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачи перед главами муниципалитетов по частичной мобилизации. Главам городов и районов области необходимо быть в постоянном контакте с южноуральскими мобилизованными, с их семьями, оперативно реагировать на все возникающие проблемы.

— Знаю, что все наши муниципалитеты так или иначе взаимодействуют, контакт есть. Но эту работу надо постоянно продолжать, — подчеркнул Алексей Текслер.

Со своей стороны губернатор и его заместители регулярно выезжают в расположение воинских частей. Область помогает решать вопросы с экипировкой и необходимой амуницией для военнослужащих, отправляет комплекты теплых вещей и снаряжение. Также поступает много обращений и звонков от южноуральцев с предложениями помочь мобилизованным региона. Сборами сейчас активно занимается региональный штаб движения «Мы вместе».

Губернатор поручил главам оказывать необходимую поддержку гуманитарной акции на местах, а также взять под личный контроль каждую семью мобилизованных.

— Мы организовали круглосуточную работу по приему заявок на оказание бытовой, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих, привлекая к работе волонтеров, — отметил Алексей Текслер.

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