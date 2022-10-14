В Челябинске билеты в бассейны для льготников обходятся на треть дешевле

Посещение бассейна стоит от 210 до 350 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области подсчитала, сколько в среднем стоит посещение бассейнов в столице Южного Урала. И удовольствие выходит недешевое. Впрочем, для льготных категорий граждан – пенсионеров, студентов-очников и детей до 16 лет, обойдется плавание на треть выгоднее.

В зависимости от времени и дня недели разовое посещение бассейна для взрослых будет стоить от 210 до 350 рублей. Льготникам заплыв обойдется в 160 – 250 рублей.

— Бассейны устанавливают выгодный прайс на приобретение абонементов, например: абонемент на 4 посещения обойдется, в среднем, в 1150 рублей, т. е. 290 рублей за занятие; стоимость 8 посещений — в 2160 рублей или 270 рублей за занятие, 12 посещений — 3080 рублей или 260 рублей за занятие, — сообщили в пресс-службе КСП.

Еще, по наблюдениям КСП, в бассейнах можно заняться спортивным плаванием и аквааэробикой. Особая услуга — аренда дорожки на компанию тоже присутствует. Правда, влетит «в копеечку» и будет стоить от 2,5 до 3 тысяч рублей.

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