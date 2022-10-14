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Общество14 октября 2022 10:32

В Челябинске билеты в бассейны для льготников обходятся на треть дешевле

КСП Челябинской области подсчитала стоимость посещения бассейнов
Олег КОСТЕНКО
Посещение бассейна стоит от 210 до 350 рублей.

Посещение бассейна стоит от 210 до 350 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области подсчитала, сколько в среднем стоит посещение бассейнов в столице Южного Урала. И удовольствие выходит недешевое. Впрочем, для льготных категорий граждан – пенсионеров, студентов-очников и детей до 16 лет, обойдется плавание на треть выгоднее.

В зависимости от времени и дня недели разовое посещение бассейна для взрослых будет стоить от 210 до 350 рублей. Льготникам заплыв обойдется в 160 – 250 рублей.

— Бассейны устанавливают выгодный прайс на приобретение абонементов, например: абонемент на 4 посещения обойдется, в среднем, в 1150 рублей, т. е. 290 рублей за занятие; стоимость 8 посещений — в 2160 рублей или 270 рублей за занятие, 12 посещений — 3080 рублей или 260 рублей за занятие, — сообщили в пресс-службе КСП.

Еще, по наблюдениям КСП, в бассейнах можно заняться спортивным плаванием и аквааэробикой. Особая услуга — аренда дорожки на компанию тоже присутствует. Правда, влетит «в копеечку» и будет стоить от 2,5 до 3 тысяч рублей.

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