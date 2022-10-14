48 человек погибли на пожарах из-за неисправных электроприборов в Челябинской области

Обогреватели увеличивают нагрузку на проводку Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Столбик термометра опускается – риск пожара в домах и квартирах растет. На брифинге МЧС предупредили о начале осенне-зимнего пожароопасного сезона. Только с начала этого года в Челябинской области произошло 1228 пожаров из-за неисправных электрообогревателей. Погибло 48 человек, в том числе 3 детей. Пострадало 54 южноуральца.

– Основной причиной пожаров является перегрев электропроводки из-за длительной нагрузки нагревательным прибором, нерассчитанной на такую нагрузку. Также причина в неисправности электрических розеток: нарушенные контакты в ней вызывают искрение с последующим воспламенением. Немаловажная причина – неисправность самого электрического обогревателя, – сообщил заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов.

За тот же период по причине нарушения правил безопасности при использовании печного отопления зафиксировано 435 происшествий, в результате которых погибли восемь человек и 11 получили травмы.

Здесь среди причин – нарушения устройства или правил использования отопительной печи: отсутствие разделки или отступки, отсутствие предтопочного листа, перекал печи, оставление печи без присмотра.

Чтобы избежать ЧП, спасатели напоминают главные правила:

– Не оставлять детей дома одних.

– Оборудовать жилое помещение пожарными извещателями.

– Иметь первичные средства пожаротушения – огнетушители.

Если пожар предотвратить не удалось:

– Покинуть горящее помещение.

– Сообщить о пожаре по телефону 101. В том числе, если пришлось стать свидетелем.

– Самостоятельно потушить очаг, если он небольшой.

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