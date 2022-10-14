Силовики проверили более 30 образовательных учреждений во время волны минирований в Челябинске

Учебный процесс в университетах и колледжах прервался на весь день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очередная волна минирований прошла в Челябинске в пятницу, 14 октября. Полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ проверяли школы, колледжи и университеты. Но во всех случаях тревога оказалась ложной.
— Более 30 объектов образования обследованы. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Не осталась без внимания очевидцев эвакуация студентов педагогического университета в центре города. Около часа дня прозвучала пожарная тревога, всех студентов и преподавателей попросили покинуть помещения. После этого здание начали обследовать росгвардейцы.
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