Силовики проверили более 30 образовательных учреждений во время волны минирований в Челябинске

Учебный процесс в университетах и колледжах прервался на весь день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная волна минирований прошла в Челябинске в пятницу, 14 октября. Полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ проверяли школы, колледжи и университеты. Но во всех случаях тревога оказалась ложной.

— Более 30 объектов образования обследованы. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Не осталась без внимания очевидцев эвакуация студентов педагогического университета в центре города. Около часа дня прозвучала пожарная тревога, всех студентов и преподавателей попросили покинуть помещения. После этого здание начали обследовать росгвардейцы.

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