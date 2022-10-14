Челябинский омбудсмен обратилась в Минобороны с просьбой предоставить официальную отсрочку для многодетных отцов

Юлия Сударенко. Фото: аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Омбудсмен по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обратилась к Минобороны РФ с просьбой предоставить отсрочку для отцов троих или более детей. По ее словам, нужно разработать нормативный правовой акт, который официально дает для них временное освобождение от мобилизации.

— В противном случае семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, в которых отцы уже мобилизованы в настоящее время, оказываются в неравном и, следовательно, несправедливом положении, — объяснила Юлия Сударенко.

Накануне глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что отцам с тремя детьми в России дадут отсрочку от частичной мобилизации. Однако он пояснил, что это документ категории «Для служебного пользования». Поэтому он до сих пор не опубликован.

В начале недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил не призывать многодетных отцов в первую очередь частичной мобилизации. Точно такая же команда была дана и по линии военкоматов.

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