В Челябинске на выходных будут менять схему движения по улицам Энгельса и Труда

На улицах Труда и Энгельса также поменяется режим работы светофоров Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных в Челябинске приступят к изменению схемы движения по улицам Труда и Энгельса. В ходе работ подрядчики установят необходимые дорожные знаки, дооснастят светофоры и отрегулируют их режим. Об этом сообщили в городской администрации.

— Изменения позволят увеличить пропускную способность на ул. Труда от Северо-Крымской до Энгельса и по ул. Энгельса от Труда до пр. Ленина, а также снизить аварийность, — рассказали в мэрии.

Вносимые изменения были подтверждены компьютерной моделью: искусственный интеллект создал оптимальную схему движения на ключевых перекрестках, чтобы исключить заторы на дорогах. Транспорту на улицах Труда и Энгельса придется ездить с 16 октября по следующим правилам:

— Будет запрещен левый поворот с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). Однако на перекрестке улиц Энгельса и Труда при движении от Свердловского проспекта вводится задержка автотранспорта на 10 секунд, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно делать разворот и поворот налево в сторону МФЦ.

— С улицы Энгельса на улицу Коммуны будет введен запрет левых поворотов в обоих направлениях. Заезд на улицу Коммуны можно совершать с улиц Володарского и Энтузиастов. Также на этом перекрестке будет изменен цикл работы светофора, что позволит исключить заторы вечером по улице Коммуны от улицы Энтузиастов.

— Вводится увеличение разрешающего сигнала светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в утренний час пик - при движении от улицы Коммуны, в вечерний час пик - в обоих направлениях. Это позволит сократить время задержек и увеличить пропускную способность перекрестка.

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