Предприятия Челябинской области начали выполнять моблизационное задание

Фото: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Предприятия Челябинской области начали работать над выполнением мобилизационного задания. Ранее соответствующее поручение дал губернатор региона Алексей Текслер.

— В настоящее время потребность необходимого имущества для мобилизованных насчитывает около 40 позиций: перчатки, спальные мешки, коврики туристические, палатки, шапки, носки, рюкзаки, куртки, термобелье, сапоги, тепловые пушки, кровати, аптечки и так далее, — рассказали в областном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Переформатировали производство уже более 20 предприятий. Среди них «Юничел», «Кусинская обувная фабрика», «Уфалейский трикотаж», ООО ТД «Полимер», «Миасская швейная фабрика», и трикотажная фабрика «ЯН».

Ранее омбудсмен региона Юлия Сударенко обратилась к Минобороны РФ с просьбой предоставить отсрочку для отцов троих или более детей.

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