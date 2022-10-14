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Общество14 октября 2022 19:03

Челябинскую телебашню украсят подсветкой ко Дню отца

Иллюминацию включат в это воскресенье
Андрей МОСКВИЧЕВ
Подсветка будет работать почти 6 часов

Подсветка будет работать почти 6 часов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На челябинской телебашне включат праздничную подсветку ко Дню отца. Его отмечают ежегодно с 2021 года в третье воскресение октября.

— День отца — праздник для нас пока сравнительно новый, но очень нужный, ведь он помогает выразить добрые чувства к одному из самых близких и родных людей, — говорит Олеся Попова, глава отдела развития филиала РТРС "Челябинский ОРТПЦ.

Увидеть специальную открытку, которую работники ОРТПЦ включат на телебашне, можно в это воскресенье, 16 октября. Подсветка будет работать с 18:45 до полуночи.

Кстати, челябинские многодетные отцы смогут получить отсрочку от мобилизации. Омбудсмен Юлия Сударенко обратилась к Минобороны РФ с просьбой не призывать на службу отцов троих или более детей.

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