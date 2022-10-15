В Челябинск привезут 16 новых низкопольных автобусов

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Уже в ноябре Челябинск получит 16 новых низкопольных экологичных автобуса. Об этом рассказали в региональном министерстве дорог и транспорта.

— В этом году мы заключили первый долгосрочный контракт на перевозки по одному из наиболее востребованных челябинских маршрутов, который проходит практически через весь город. И уже в ноябре 2022 года на городские улицы выйдут 16 новых автобусов, — говорит губернатор Алексей Текслер.

Как добавили в региональном миндортрансе, все автобусы поставят на один маршрут — № 15, который связывает Южно-Уральский государственный университет с районом ЧМК.

Кроме того, в 2023-2024 годах по планам нацпроекта в Челябинск привезут еще 65 новых современных автобусов.

Напомним, что на этих выходных в Челябинске приступят к изменению схемы движения по улицам Труда и Энгельса. В ходе работ подрядчики установят необходимые дорожные знаки, дооснастят светофоры и отрегулируют их режим.

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