На выходных в Челябинской области ожидаются заморозки и мокрый снег

Из-за перепадов температур возможны заморозки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На выходных в Челябинской области продолжится похолодание. Как предупреждают синоптики регионального гидрометцентра, по ночам температура будет опускаться ниже нуля.

— 15 и 16 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность. В субботу возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, — указано в прогнозе.

Несмотря на то, что днем температура будет держаться в районе от +5 до +11 градусов, по ночам в некоторых частях региона может похолодать до −2 градусов.

Ранее губернатор Алексей Текслер посетил производство трикотажной фабрики «Ян» в Челябинске. Компания получила региональный заказ на производство термобелья для мобилизованных южноуральцев.

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