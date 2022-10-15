В Челябинске продают подвальное помещение под бомбоубежище

В качестве достоинств упоминается, что рядом есть школы и детсады Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Челябинске выставили на продажу подвальное помещение, которое можно использовать под бомбоубежище. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

— Хорошее проходное место, рядом больницы, школа, детсад, санаторий. Отлично подойдёт под формат магазина у дома, склад, производство, или для бомбоубежища, — указано в объявлении.

Само помещение расположено в подвале жилого дома в Ленинском районе города. Судя по фотографиям, оно ранее использовалось как коммерческое.

Кстати, несколько лет назад КП-Челябинск попробовала узнать, как обстоят дела в городе с официальными бомбоубежищами, которых по общедоступным данным, около двух сотен.

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