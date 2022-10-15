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Общество15 октября 2022 5:31

Мощи святой Матроны привезут в челябинский собор 15 октября

Южноуральцы смогут приложиться к мощам блаженной старицы
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Как и о чем просит Матрону?

Как и о чем просит Матрону?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 15 октября, в Челябинск привезут мощи блаженной старицы Матроны. Встреча святыни пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в 17:00. Ковчег с мощами здесь будет находиться до 20 октября, увидеть своими глазами и прикоснуться к ним смогу все желающие.

Мощи привозят к нам в регион в рамках празднования Дня собора южноуральских святых. Он отмечается уже третий год подряд. А как святая Матрона связана с Южным Уралом, о чем ее попросить, и какие еще мероприятия запланированы на октябрь, читайте в нашем материале.

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