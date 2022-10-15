В Челябинске маршрут № 20 начнет ходить до Новосинеглазово

Маршрут изменится с 17 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске маршрут № 20 теперь будет ходить до Новосинеглазово. Об этом сообщил организатор перевозок Челябинской области. Если раньше маршрутка ехала с Мехколонны до Троицкого тракта, а затем поворачивала направо и направлялась в сторону Доватора, то теперь она будет поворачивать налево, и конечной точкой станет Новосинеглазово.

Во всем остальном маршрут останется прежним. Изменения начнут действовать с понедельника, 17 октября.

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