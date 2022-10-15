Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2022 7:33

В Челябинске маршрут № 20 начнет ходить до Новосинеглазово

Изменения начнутся с 17 октября
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Маршрут изменится с 17 октября

Маршрут изменится с 17 октября

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске маршрут № 20 теперь будет ходить до Новосинеглазово. Об этом сообщил организатор перевозок Челябинской области. Если раньше маршрутка ехала с Мехколонны до Троицкого тракта, а затем поворачивала направо и направлялась в сторону Доватора, то теперь она будет поворачивать налево, и конечной точкой станет Новосинеглазово.

Во всем остальном маршрут останется прежним. Изменения начнут действовать с понедельника, 17 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru