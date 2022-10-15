В Челябинской области мужчина разделал тушу сбитого поездом быка и попал под уголовное дело

Бык гулял в районе железной дороги и попал под состав. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Карталах Челябинской области полицейские нашли мужчину, который разделал тушу чужого быка. Он узнал, что животное гуляло в районе железнодорожных путей и угодило под состав. Мужчина решил воспользоваться ситуацией, приехал на место происшествия, разделал тушу и увез мясо домой.

Владелец быка возмутился такой наглости и пошел в полицию. Подозреваемого нашли, теперь ему вменяют кражу крупного рогатого скота.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ущерб, причиненный хозяину быка, оценивается в более чем 50 тысяч рублей.

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