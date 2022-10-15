Ведьмин круг из грибов в лесу под Челябинском нашли южноуральцы

Ведьмин круг нашли в лесу под Челябинском. Фото: соцсети
В лесу под Челябинском жители Копейска обнаружили ведьмин круг из грибов. Семья поехала в сторону поселка Октябрьский, и во время прогулки нашла такое чудо природы.
Фотографию выложили в социальных сетях, где грибные знатоки определили, что круг состоит из съедобных грибов, которые называются рядовка. Для них расти таким образом – обычное дело.
Ведьмины круги также называют эльфовыми кольцами. Вокруг этого явления ходят разные мифы, якобы в таких местах эльфы или лесные духи по ночам водят хороводы. В британских и скандинавских легендах говорится о том, что эльфы предлагали людям вступить с ними в круг. Если человек соглашался, то утром его находили мертвым, а если отказывался – духи насылали на него несчастья. Такая вот иллюзия выбора.
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