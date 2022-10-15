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Общество15 октября 2022 13:19

Мэр Троицка привез мобилизованным в Елань теплые вещи и спальные мешки

Глава передал помощь от всех неравнодушных жителей города
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: Александр Виноградов

Фото: Александр Виноградов

Мэр Троицка Александр Виноградов посетил учебный центр в Елани, где сейчас находятся мобилизованные южноуральцы. Он привез теплые вещи, спальные мешки и другие необходимые товары. Все это куплено за счет средств неравнодушных жителей Троицка, предпринимателей и депутатов.

— Поговорил с ребятами, рассказал, что их поддерживает весь город. Все готовы оказать помощь, — написал Виноградов на своей страничке «ВКонтакте».

Глава города добавил, что семьи мобилизованных сейчас на особом контроле у властей, им оказывается всяческая поддержка.

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