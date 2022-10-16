От коронавируса в Челябинской области умерли пять человек

За прошедшие сутки у 424 южноуральцев подтвердился коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки у 424 южноуральцев подтвердился коронавирус, из них 10 – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 386 991 южноуральца.

Из больниц за последние 24 часа выписали 501 человека, на лечении остаются 6 944 человек. От ковида скончались пять человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.