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Общество16 октября 2022 5:30

От коронавируса в Челябинской области умерли пять человек

Региональный минздрав опубликовал свежие данные
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
За прошедшие сутки у 424 южноуральцев подтвердился коронавирус.

За прошедшие сутки у 424 южноуральцев подтвердился коронавирус.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки у 424 южноуральцев подтвердился коронавирус, из них 10 – школьники. Такие данные приводит региональный минздрав. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 386 991 южноуральца.

Из больниц за последние 24 часа выписали 501 человека, на лечении остаются 6 944 человек. От ковида скончались пять человек.

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