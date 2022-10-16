Житель Челябинской области обманом получил 100 тысяч рублей за сгоревший в лесных пожарах-2021 дом

В лесных пожарах в Челябинской области в прошлом году пострадало много домов. Фото: Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Житель Карталинского обманом получил 100 тысяч рублей материальной помощи за дом, сгоревший в лесных пожарах летом 2021 года. На эти деньги он накупил техники, которая сейчас под арестом. Уголовное дело в отношении предприимчивого мужчины направлено в суд, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Помните страшные лесные пожары прошлым летом? Тогда пострадало очень много домов. И тем, кто в них был прописан и проживал, в качестве соцподдержки выплачивали по 100 тысяч рублей. 30-летний житель Карталинского района как раз был прописан в таком доме, который принадлежал его родственнику. Вот только дом задолго до пожара продали. Но это не помешало мужчине обратиться за помощью.

Полученные деньги он спустил на технику. Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас расследование уголовного дела по факту мошенничества окончено – материалы переданы в суд, а на технику наложен арест.

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