«Спасибо за песни, которые мы пели залом»: хор Турецкого выступил перед мобилизованными в Чебаркуле

Фото: Алексей Бетехтин/t.me

Хор Турецкого подарил два концерта членам семей военнослужащих, мобилизованным и тем, кто находится на реабилитации после ранений в танковой дивизии Чебаркуля Челябинской области. Для этого народный артист со своими коллективами в рамках тура «Мне 60, и это здорово!» приехал на день раньше. А уже сегодня, 16 октября, состоится его концерт в Челябинске.

— Спасибо за песни, которые мы пели залом, — написал в своем телеграм-канале министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Он также напомним, что 16 октября начинаются воскресные выездные концерты мобильных концертных бригад на полигон. В первом концерте, который состоится при поддержке Министерства культуры, примут участие коллективы Челябинской филармонии и коллективы Чебаркульского городского округа. Концерт будет проходить в течение дня.

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